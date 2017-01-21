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Фото: Arvo Meeks/Valgamaalane

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Päikesepaisteline jaanuar.
Arvo Meeks/Valgamaalane

Синоптик: холодной зимы и жаркого лета больше ждать не стоит

21.01.2017 15:20
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82-летний синоптик Лео Рехала, проживающий в деревне Мяэкюла в Тюри, умеет читать сигналы, которые посылает природа и прогнозировать на основании этой информации погоду. 

Рехала нарасхват у местных журналистов. Славу ему принес прогноз погоды нынешней зимой. Когда множество изданий в один голос говорили о том, что зима будет очень холодной с большим количеством снега, Рехала выразил сомнения по поводу такого прогноза, сообщает портал 60pluss.

Он заявил, что погода будет постоянно меняться, снега будет мало, а плюсовая температура будет зимой частым явлением и оказался прав.

Он отметил, что в недавнем разговоре с журналистом, что погода постепенно становится все более однородной в течение всего года. «Холодной зимы и жаркого лета больше ждать не стоит, они исчезнут», - отметил он. 

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зима · плюсовая температура · прогноз погоды
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