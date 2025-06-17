Синоптики обещают на среду дожди и грозы

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи немного уляжется. Температура воздуха 9-13, на побережье до 15 градусов тепла.