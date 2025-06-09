По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, утром осадков ожидается меньше. Ветер западный 4-10 м/с, на юге страны порывами 14, у Рижского залива северо-западный 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла.