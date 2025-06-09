Погода портится: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Особенно плохой погода будет в южной части Эстонии. В уездах Пыльва, Валга, Выру, Вильянди, Тарту и Пярну местами сильные дожди и грозы. Юго-западный ветер усилится порывами до 16 м/с, а на побережье Пярнумаа - до 23 м/с.

Сильный ветер и дожди ожидаются также на островах Западной Эстонии. Как на Хийумаа, так и на Сааремаа, согласно прогнозу погоды, временами возможны ливни. После полудня ветер, преимущественно северо-западный, усилится на Сааремаа и Хийумаа порывами до 17, на побережье - до 23 м/с.

В Йыгева-, Рапла и Ярвамаа местами ожидаются сильные дожди и грозы.