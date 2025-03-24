Причуды весны: во вторник ожидается до 11 градусов тепла и мокрый снег

Ожидается облачная погода, в ночь на вторник возможны кратковременные дожди.

Поздним вечером в понедельник в некоторых районах в восточной части страны ожидаются дождь и мокрый снег, местами туман.

Ветер сменит направление на юго-западное и южное, к утру усилится до 4-10 м/с, на побережье порывы до 15 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

На Чудском озере в ночь на вторник ожидается южный и юго-западный ветер 3–7 м/с.

Высота волн на чистой воде будет достигать 0,3–0,7 метра, местами дождь и мокрый снег.

Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха колеблется от 0 до +2 градусов.

Днем во вторник будет преимущественно облачно. Дождевые облака достигнут островов в полдень и распространятся на восток по всей стране во второй половине дня.

Ветер юго-западный и южный, 4-10 м/с, на побережье порывы до 15 м/с, к вечеру постепенно ослабеет.

Температура воздуха составит 4–9 градусов, на юго-востоке Эстонии до 11 градусов тепла.

На Чудском озере ветер южный и юго-западный, 4–8 м/с, порывы до 12 м/с. Высота волны на чистой воде составит 0,5–1 м.

Днем во вторник начнется дождь, видимость умеренная. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.