На этой неделе в Эстонии ощутимо потеплеет

Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода. Пройдет идти снег и мокрый снег, утром основная масса осадков переместится на юго-восток от Эстонии. Ветер юго-западный - западный, на островах северо-западный, 4-9, порывами до 13, на побережье 6-13, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1, на западном побережье до +3 градусов.

Во вторник днем облачно с прояснениями. В первой половине дня в восточной части материка местами пройдет мокрый снег, местами дождь. Ветер северо-западный - северный, 4-10, порывами до 14 м/с, во второй половине сменится западным и ослабеет. Температура воздуха днем от -1 до +5, на островах до +7 градусов.

В ночь на среду малооблачно, переменная облачность. Местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный - западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4, в восточной Эстонии до -4 градусов. В среду днем также малооблачно, переменная облачность. На материке местами пройдут небольшие дожди. Ветер в основном западный - юго-западный, 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 3-9 градусов тепла.

В ночь на четверг ночью малооблачно, переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный - юго-западный ветер, 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов. В четверг днем малооблачно, переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный, 3-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 3-9 градусов тепла.