В выходные похолодает, ночью возможны снегопады

В ночь на субботу переменная облачность, до полуночи местами пройдет снег. К утру прояснится. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13, утром юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь с субботы на воскресенье количество облаков увеличится. После полуночи по многим регионам пройдут снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, утром начиная с запада сменит направление на северо-западное и немного уляжется. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам мокрый снег и снег, во второй половине дня облачность рассеется и осадки станут реже. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.