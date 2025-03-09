Морозы возвращаются: на следующей неделе в Эстонии снова похолодает

В ночь на вторник переменная облачно без осадков. Ветер переменных направлений, 1–6 м/с. Температура воздуха 5–12, на побережье местами 1–4 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Ветер переменных, 1–6, во второй половине дня западных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 1–4 градуса мороза, на островах и северном побережье местами до 1 градуса тепла.

В ночь на среду переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3–9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2–8, на юго-востоке до 11 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3–9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах и северо-западном побережье до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие снегопады. Ветер западных, затем северных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 0-6, до полуночи на юго-востоке страны до 10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, местами возможны небольшие снегопады. Ветер северных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, к вечеру немного похолодает.