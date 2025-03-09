В понедельник местами потеплеет до 12 градусов

В Южную Скандинавию из Центральной Европы в понедельник придет область низкого давления, которая своим краем распространится и на акваторию Балтийского моря. Первоначально она принесет весеннюю погоду без осадков, повышая местами температуру воздуха до 12 градусов тепла.