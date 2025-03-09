В Южную Скандинавию из Центральной Европы в понедельник придет область низкого давления, которая своим краем распространится и на акваторию Балтийского моря. Первоначально она принесет весеннюю погоду без осадков, повышая местами температуру воздуха до 12 градусов тепла.
В понедельник местами потеплеет до 12 градусов
По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Местами возможны туманы. Ветер юго-восточный и восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Днем переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ближе к вечеру местами туманы. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха, 6-12, на побережье местами 3-5 градусов тепла.