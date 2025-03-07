ВЕСНА В ближайшие дни в Эстонии потеплеет до 12 градусов

Как передала BNS пресс-служба агентства, в ночь на воскресенье малооблачная погода, переменная облачность. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +1 градуса. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, вечером юго-восточный. Температура воздуха днем 4-9 градусов, на побережье местами 1-3 градуса.

В ночь на понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +2 градусов. Днем переменная облачность, местами дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 12 градусов тепла, на побережье местами 2-5 градусов.

В ночь на вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +2 градусов. Во вторник днем облачно с прояснениями. На юге Эстонии местами дождь и мокрый снег. Ветер северный – северо-восточный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 1-7 градусов, в юго-восточной Эстонии 8-11 градусов тепла, вечером температура воздуха повсеместно опустится до нуля.