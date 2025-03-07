Синоптики Агенства окружающей среды выпустили предупреждение по всей Эстонии: в ночь на субботу, 8 марта, и утром практически по всей стране ожидается туман. Видимость будет менее 200 метров.
Синоптики предупреждают: Эстонию накроет густой туман
По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам туманы. Утром на западе страны местами небольшие дожди. Ветер южных направлений, 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. Местами дожди, туманы. Ветер западных направлений, 4-10 м/с. Температура воздуха 6-11, на подветренном побережье 3-5 градусов тепла.