По прогнозу погоды Агентства окружающей среды, в ближайшие дни не ожидается существенных заморозков, а к концу следующей недели температура воздуха может подняться до десяти градусов тепла.
К концу следующей недели может потеплеть до десяти градусов тепла
В воскресенье область низкого давления достигнет северо-западного побережья Норвегии и распространится по всему Балтийскому морю. Рано утром снежные облака подойдут к побережью Вирумаа и продвинутся дальше к Восточной Эстонии. Днем в восточной части Эстонии ожидается небольшой снег, на западе сильных осадков не ожидается, по отдельным регионам возможен туман. Ветер южный и юго-западный, умеренный, к вечеру на побережье усилится. Температура воздуха ночью от -3 до +1, днем 1-3 градуса тепла, в Западной Эстонии при ясном небе до шести градусов тепла.
В понедельник активный циклон сместится через северную часть Скандинавии, расширится краем через Балтийское море и усилит юго-западные и западные ветры в Эстонии. До вечера погода преимущественно ясная, затем в Вирумаа придут мокрый снег и дожди. Температура воздуха ночью от -2 до 1 градуса тепла, на островах от 0 до 3 градусов тепла, днем до 2-6 градусов тепла.
Во вторник область низкого давления охватит северную часть Скандинавии и Карелию, а из-за ее продолжающегося влияния на Балтийском мори в Эстонии ожидаются сильные юго-западный и западный ветры. По текущим данным, в Вирумаа мокрый снег и снег ожидаются только ночью, в то время как мокрый снег и дождь пройдут по всей стране в течение дня. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла, днем 1 - 6 градусов тепла.
В ночь на среду по стране пройдет гребень высокого давления и принесет обильные осадки и сильный западный ветер. В течение дня над морем установится новая ложбина низкого давления, сопровождаемая дождем и мокрым снегом, причем во второй половине дня дождь усилится. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до 1 градуса тепла, на побережье островов до 3 градусов тепла, днем 1-5 градусов тепла, вечером опустится близко к нулю.
В ночь на четверг на востоке Эстонии продолжатся снег и мокрый снег после того, как область низкого давления сместится за Чудское озеро. В течение дня сместится гребень высокого давления, погода станет суше. Если вечером со стороны Балтийского моря приблизится ложбина низкого давления, могут появиться дождевые облака. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла, во внутренних районах Западной Эстонии может подняться до трех градусов.
В пятницу область низкого давления охватит северную часть Скандинавии и Финляндию, а область высокого давления распространится на юг в сторону Балтийского моря. Вдоль границы двух зон давления местами пройдут дожди. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке Эстонии может опускаться на градус-другой ниже нуля, днем температура повысится до 5- 10 градусов тепла, на побережье до 2 градусов тепла.