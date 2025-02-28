К концу следующей недели может потеплеть до десяти градусов тепла

В воскресенье область низкого давления достигнет северо-западного побережья Норвегии и распространится по всему Балтийскому морю. Рано утром снежные облака подойдут к побережью Вирумаа и продвинутся дальше к Восточной Эстонии. Днем в восточной части Эстонии ожидается небольшой снег, на западе сильных осадков не ожидается, по отдельным регионам возможен туман. Ветер южный и юго-западный, умеренный, к вечеру на побережье усилится. Температура воздуха ночью от -3 до +1, днем 1-3 градуса тепла, в Западной Эстонии при ясном небе до шести градусов тепла.

В понедельник активный циклон сместится через северную часть Скандинавии, расширится краем через Балтийское море и усилит юго-западные и западные ветры в Эстонии. До вечера погода преимущественно ясная, затем в Вирумаа придут мокрый снег и дожди. Температура воздуха ночью от -2 до 1 градуса тепла, на островах от 0 до 3 градусов тепла, днем до 2-6 градусов тепла.

Во вторник область низкого давления охватит северную часть Скандинавии и Карелию, а из-за ее продолжающегося влияния на Балтийском мори в Эстонии ожидаются сильные юго-западный и западный ветры. По текущим данным, в Вирумаа мокрый снег и снег ожидаются только ночью, в то время как мокрый снег и дождь пройдут по всей стране в течение дня. Температура воздуха ночью от 0 до +2 градусов тепла, на островах до 4 градусов тепла, днем 1 - 6 градусов тепла.