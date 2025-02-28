Первый день весны будет пасмурным

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается облачная погода. По отдельным регионам небольшие снегопады, мокрый снег и дожди. По многим регионам туманы и гололедица. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.