По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу ожидается облачная погода. По отдельным регионам небольшие снегопады, мокрый снег и дожди. По многим регионам туманы и гололедица. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Первый день весны будет пасмурным
Днем преимущественно облачно. Местами небольшие дожди или мокрый снег. В первой половине дня местами туманы. Вдали от побережья ветер слабый, переменных, на побережье западных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.