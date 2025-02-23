В понедельник ожидается потепление

Ветер южных направлений, 2-8, на западном побережье до 11 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на востоке 5-9 градусов мороза, на побережье островов 2 градуса тепла.

Днем на материке малооблачная погода и переменная облачность без осадков, на островах облачная с прояснениями погода без существеных осадков. Ветер южных направлений, 2-8, на западном побережье до 12 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов тепла.