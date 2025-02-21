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Нас ждет ад на дорогах? Синоптики выпустили важное предупреждение

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Гололед после ледяного дождя.
Гололед после ледяного дождя. Фото: Remo Tõnismäe

Синоптики объявили предупреждение первой степени, поскольку ледяной дождь может привести к гололеду.

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу ожидается преимущественно облачная погода, после полуночи по многим регионам снег, на западе страны возможен ледяной дождь, на островах и западном побережье вероятны мокрый снег и дожди.

Ночью ветер южных направлений, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье местами от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Велика опасность гололедицы!

В субботу днем преимущественно облачная погода, по многим регионам снег, возможен ледяной дождь, на островах и западном побережье вероятны мокрый снег и дожди.

Днем ветер южных направлений, 3-9, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 3 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 2 градусов тепла. Велика опасность гололедицы!

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