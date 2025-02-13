В пятницу ожидается приятная зимняя погода

В ночь на пятницу ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, местами возможен легкий снег. Ветер северный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер северный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье местами 2 градуса мороза, днем 3-8, местами до 1 градуса мороза.