На новой неделе в Эстонии ожидаются крепкие морозы

В ночь на вторник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Днем также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 5-12 градусов мороза, на побережье 1-4 градуса мороза, днем 1-4 градуса мороза, на островах и местами на северном побережье до 1 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 2-8, в Юго-Восточной Эстонии до 11 градусов мороза, на западе страны 1-7 градусов мороза, днем от нуля до -3, на островах и северо-западном побережье до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен легкий снег. Ветер северных направлений, 3-9 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен легкий снег. Ветер северных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от нуля, около полуночи в Юго-Восточной Эстонии до 10 градусов мороза, днем от -3 до +1, вечером похолодает.