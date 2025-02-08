О погоде в воскресенье: мороз и солнце

В ночь на воскресенье на материковой части Эстонии небо прояснится, на островах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 6-12 градусов мороза, на островах -1...-5 градусов.