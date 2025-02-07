Мороз В субботу в Эстонии температура воздуха продолжит стремительно падать

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу до полуночи ожидается преимущественно ясная погода, рано утром облачность уплотнится, но осадков по-прежнему не ожидается. Ветер восточных направлений 1-6, на островах юго-восточный, порывами до 13 м/с.