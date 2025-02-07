По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу до полуночи ожидается преимущественно ясная погода, рано утром облачность уплотнится, но осадков по-прежнему не ожидается. Ветер восточных направлений 1-6, на островах юго-восточный, порывами до 13 м/с.
Мороз ⟩ В субботу в Эстонии температура воздуха продолжит стремительно падать
Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на северо-востоке страны до 12 градусов мороза, на островах от нуля до 3 градусов мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Вечером облачность рассеется повсеместно. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 3 градусов мороза.