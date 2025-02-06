В пятницу в Эстонии ожидается до десяти градусов мороза

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, на островах местами небольшие дожди и мокрый снег. Местами туман. Ветер восточных направлений 1-6, на островах и западном побережье 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью на западе страны 2-8 градусов мороза, на востоке страны местами до 10 градусов мороза, на островах от -1 до 1 градуса тепла.