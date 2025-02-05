В ближайшие дни в Эстонии резко похолодает

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. В восточной Эстонии во многих местах пройдет снег, в западной Эстонии - мокрый снег и дождь. Местами туман. Ветер юго-восточный - южный, на островах северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью в Западной Эстонии от 0 до +4, в Восточной Эстонии от 0 до -3 градусов.

В четверг днем облачно с прояснениями. В восточной Эстонии местами пройдет снег, в западной Эстонии - мокрый снег и дождь, к вечеру осадки ослабеют. С утра на материке ветер слабый, переменных направлений, на островах северо-западный - северный, 3-9, порывами до 13 м/с, днем ветер повсеместно восточный - северо-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +3 градусов в Западной Эстонии, от 0 до -2 градусов в Восточной Эстонии.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. В первой половине ночи местами пройдет слабый снег, на островах местами мокрый снег и дождь. Ветер восточной четверти 3-9, утром на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -9 градусов, на островах и западном побережье от -2 до +1 градуса. Днем малооблачно, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем от 0 до -3 градусов.

В ночь на субботу переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - восточный, ночью на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до -10 градусов Цельсия, на побережье островов до -1 градуса Цельсия. В субботу днем также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха днем от -4 до +1 градуса.