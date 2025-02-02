Новая рабочая неделя принесет жителям Эстонии легкий мороз и снег

В ночь на понедельник ожидается в Эстонии ожидается облачная погода, временами снег. Ветер северный и северо-западный 3-9, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, местами легкий снег. Ветер северных направлений 3-8, на побережье порывами 11 м/с . Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная погода, по многим регионам небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Днем ожидается облачная погода, на западе страны снег, вечером на островах и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный 3-8, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 4-10 градусов мороза, на островах и западном побережье 1-3 градуса мороза, днем 2-8 градусов мороза, на островах и западном побережье от -1 до 3 градусов тепла.