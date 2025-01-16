Центр управления движением Департамента транспорта обращает внимание, что второстепенные дороги местами скользкие, а в ряде мест из-за тумана видимость ограничена до 200 метров или менее.
Департамент транспорта предупреждает: на второстепенных дорогах местами скользко, а в нескольких районах туман
По состоянию на вторую половину дня четверга, 16 января, осадков нет. Основные и второстепенные шоссе в основном влажные, в Южной Эстонии - мокрые. Второстепенные дороги местами покрыты льдом и скользкие. В Центральной Эстонии видимость ограничена туманом. Температура воздуха и дорог в плюсовом диапазоне. При плохой видимости необходимо использовать противотуманные фары.
Согласно прогнозу погоды, вечером и ночью ожидается переменная облачность без осадков. Во многих местах видимость будет ограничена туманом. Температура воздуха в основном останется плюсовой, лишь местами внутри страны она может опуститься ниже нуля.