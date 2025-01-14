По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам пройдут дожди и мокрый снег. Местами туманы. Ветер западных, после полуночи северных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют на среду туманы, плюсовую температуру и скользкие дороги
Днем облачно с прояснениями без осадков. Местами возможны туманы. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Во второй половине дня ветер слабый, переменных направлений. Вечером ветер юго-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, во второй половине дня в материковой части страны 0-6 градусов мороза. Мокрые поверхности дорог замерзнут и станут скользкими.