Синоптики прогнозируют на среду туманы, плюсовую температуру и скользкие дороги

Днем облачно с прояснениями без осадков. Местами возможны туманы. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Во второй половине дня ветер слабый, переменных направлений. Вечером ветер юго-западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, во второй половине дня в материковой части страны 0-6 градусов мороза. Мокрые поверхности дорог замерзнут и станут скользкими.