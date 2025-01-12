СНЕЖНАЯ БУРЯ Более 17 тысяч домохозяйств по всей Эстонии остаются без электричества

Больше всего домохозйств, оставшихся без электричества, находится в Тартумаа (4759). Следом идут Харьюмаа (3822), Ляэне-Вирумаа (2216), Ида-Вирумаа (1887) и Йыгевамаа (1333).

Ситуация в Южной Эстонии также оставляет желать лучшего. В Пыльвама электричества нет в 1119 точках потребления, из которых большая часть приходится на волость Пыльва (738 клиентов). В волости Ряпина электричества нет в 381 доме.

В Валгамаа без электричества остаются 595 клиентов: 502 в волости Тырва и 93 в волости Отепя. В Вырумаа ситуация несколько лучше - всего 53 отключения, из них 36 в волости Антсла и 17 в волости Выру.

С учетом того, что Агентство окружающей среды прогнозирует на сегодня сильный снегопад, число отключений может увеличиться.