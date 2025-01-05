Новая неделя начнется со снегопада и метели

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность. До полуночи местами возможны небольшие снегопады. Местами возможны туманы. Ветер южных направлений, 2–7, на побережье 3–9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4–10, местами до 13 градусов мороза, на побережье местами ноль градусов.

Днем облачность уплотнится. К вечеру на острова придут снегопады, которые распространятся в материковую часть страны, местами метели. Ветер южных направлений, 3–8, на побережье порывами до 14 м/с. Во второй половине дня ветер юго-восточный, 5–9, порывами до 12, на островах и побережье 7–13, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на островах от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.