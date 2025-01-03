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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В пятницу вечером выпадет до 25 сантиметров снега

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Снег.
Снег. Фото: Marko Saarm

Агентство окружающей среды предупреждает о сильном снегопаде в пятницу вечером.

В пятницу вечером на Сааремаа и в районе вокруг Рижского залива пройдет снегопад, который ночью распространится в северо-восточном направлении по всей стране. На юго-западе Эстонии ожидаются особенно сильные осадки.

В южной части региона, ниже линии Хаапсалу-Пайде, выпадет от 10 до 20 сантиметров снега, а на Сааремаа и в Пярнумаа - до 25 сантиметров.

На островах и западном побережье ветер северо-восточного и северного направлений усилится ночью, порывы достигнут 21 м/с, а в районе Сааремаа и Рижского залива - до 27 м/с. К утру ветер сменится на северо-западный и немного ослабеет.

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