Сильный снегопад, прошедший минувшей ночью, осложнил дорожную обстановку в некоторых районах западной и южной Эстонии.
Сильный снегопад осложнил дорожную обстановку во многих регионах Эстонии
Как сообщили в Транспортном департамента, по последним данным, местами выпало около 40 см снега, что превышает прогнозы.
По данным Агентства окружающей среды, в пятницу во многих регионах Эстонии продолжатся сильные снегопады, зона осадков переместится над всей территорией Эстонии с западного побережья в восточном направлении, местами возможна метель.
Бригады дорожных служб работают на улицах и убирают снег, но продолжающийся снегопад затрудняет эту работу. В связи с этим Транспортный департамент советует по возможности избегать поездок. Если отказаться от поездки невозможно, следует выделить на это значительно больше времени, чем обычно.
Во время поездки в снегопад следует значительно снизить скорость, соблюдать большую, чем обычно, дистанцию между автомобилями и считаться со значительным увеличением тормозного пути.
Максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную, снежную или скользкую погоду, напомнили в ведомстве.
Более подробная информация о дорожных условиях доступна на сайте www.tarktee.ee.