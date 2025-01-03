Сильный снегопад осложнил дорожную обстановку во многих регионах Эстонии

Как сообщили в Транспортном департамента, по последним данным, местами выпало около 40 см снега, что превышает прогнозы.

По данным Агентства окружающей среды, в пятницу во многих регионах Эстонии продолжатся сильные снегопады, зона осадков переместится над всей территорией Эстонии с западного побережья в восточном направлении, местами возможна метель.

Бригады дорожных служб работают на улицах и убирают снег, но продолжающийся снегопад затрудняет эту работу. В связи с этим Транспортный департамент советует по возможности избегать поездок. Если отказаться от поездки невозможно, следует выделить на это значительно больше времени, чем обычно.

Во время поездки в снегопад следует значительно снизить скорость, соблюдать большую, чем обычно, дистанцию между автомобилями и считаться со значительным увеличением тормозного пути.

Максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную, снежную или скользкую погоду, напомнили в ведомстве.

Более подробная информация о дорожных условиях доступна на сайте www.tarktee.ee.