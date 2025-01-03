Семь небесных явлений 2025 года, которые стоит увидеть своими глазами

В астрономическом календаре на ближайший год рассчитаны даты двух затмений — одного лунного и одного солнечного — и сразу три суперлуния почти подряд.

Кроме того, в новом году будут еще метеорные потоки и северные сияния, частота и интенсивность которых растут по мере роста солнечной активности.

Getty Images

Первый крупный метеорный поток 2025 года

Начался январь, как всегда, под вспышки метеорного потока Квадрантиды — одного из самых сильных, ежегодно поливающих нашу планету. Своего максимума он достигнет 3 или 4 января, после чего пойдет на спад.

Метеоры (они же «падающие звезды») — это осколки небесных тел, которые на огромной скорости (до 70 км/с) влетают в атмосферу Земли и почти мгновенно испаряются от чудовищного трения, прочерчивая в ночном небе яркие полосы.

На пике своей интенсивности метеорный поток Квадрантид может обеспечить настоящий звездопад, когда в течение часа небосклон могут прочертить до 120 метеоров.

Свое название Квадрантиды получили от старинного созвездия Стенной Квадрант, выделять которое астрономы давно перестали. Именно там поток метеоров, оставляющих за собой голубоватые или бледно-желтые полосы, было заметно лучше всего.

Тем, кто хочет увидеть его своими глазами, лучше отойти подальше от любых источников света (не забыв предварительно потеплее одеться) и дать глазам хотя бы четверть часа на то, чтобы привыкнуть к темноте ночного неба.