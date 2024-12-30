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ООН: изменение климата привело к экстремальной погоде и жаре в 2024 году

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Жара. Иллюстративное фото.
Жара. Иллюстративное фото. Фото: SANCHIT KHANNA/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

Изменение климата вызвало серию экстремальных погодных явлений и рекордную жару в уходящем году, заявили в понедельник в Организации Объединенных Наций, призвав мир свернуть с «пути разрушения».

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. В то же время выбросы парниковых газов выросли до рекордного уровня, что означает еще более жаркие температуры в будущем.

«Изменение климата проявляется на наших глазах практически ежедневно в виде увеличения частоты и усиления воздействия экстремальных погодных явлений», - заявила Селеста Сауло, генеральный секретарь ВМО.

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