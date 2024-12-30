Изменение климата вызвало серию экстремальных погодных явлений и рекордную жару в уходящем году, заявили в понедельник в Организации Объединенных Наций, призвав мир свернуть с «пути разрушения».
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ООН: изменение климата привело к экстремальной погоде и жаре в 2024 году
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. В то же время выбросы парниковых газов выросли до рекордного уровня, что означает еще более жаркие температуры в будущем.