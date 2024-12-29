Ветер набирает силу: по всей Эстонии объявлено предупреждение

Синоптики Агентства окружающей среды сообщили, что юго-западный ветер ночью усилится до 13, порывами до 20, на побережье 13-19, порывами до 27 м/с. Завтра утром ветер в Северной Эстонии станет западным и северо-западным.

В понедельник ветер повсеместно сменится с юго-западного на западный и северо-западный, скорость ветра составит 12, порывами до 18, на побережье 15, порывами до 21 м/с.

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, пройдут дожди, к утру добавится и мокрый снег.

Днем будет облачная погода, ожидаются дождь и мокрый снег. В полдень с запада облачность начнет рассеиваться, а осадки прекратятся. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. К вечеру температура упадет, на дорогах вырастет риск гололеда.