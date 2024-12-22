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ОСТОРОЖНО! Ночью на дорогах Эстонии возможна гололедица

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На дорогах ожидается высокий риск гололедицы.
На дорогах ожидается высокий риск гололедицы. Фото: Elmo Riig

По данным Департамента транспорта, в ночное время дороги Центральной и Восточной Эстонии могут стать скользкими из-за понижения температуры.

Днем в воскресенье основные и второстепенные дороги преимущественно влажные и мокрые. В юго-западной и центральной частях Эстонии местами идет дождь, в зонах осадков возможна опасность аквапланирования. Температура воздуха и дорог везде выше нуля, за исключением Ида-Вирумаа, где немного прохладнее.

Согласно прогнозу погоды, вечером ожидаются дождь и мокрый снег, местами на востоке возможен снег. В уезде Рапламаа видимость ухудшится из-за тумана. После полуночи осадки станут менее интенсивными, температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Центральной и Восточной Эстонии температура опустится до нуля, что создаст опасность гололедицы на дорогах.

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