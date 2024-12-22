ОСТОРОЖНО! Ночью на дорогах Эстонии возможна гололедица

Днем в воскресенье основные и второстепенные дороги преимущественно влажные и мокрые. В юго-западной и центральной частях Эстонии местами идет дождь, в зонах осадков возможна опасность аквапланирования. Температура воздуха и дорог везде выше нуля, за исключением Ида-Вирумаа, где немного прохладнее.

Согласно прогнозу погоды, вечером ожидаются дождь и мокрый снег, местами на востоке возможен снег. В уезде Рапламаа видимость ухудшится из-за тумана. После полуночи осадки станут менее интенсивными, температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.

В Центральной и Восточной Эстонии температура опустится до нуля, что создаст опасность гололедицы на дорогах.