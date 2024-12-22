Департамент транспорта предупреждает, что из-за сильного ветра на дороги могут падать деревья и ветки.
Будьте осторожны! ⟩ Сильный ветер может повалить деревья на дороги
В воскресенье утром поверхность главных и второстепенных шоссе на западе и севере страны мокрая от дождя, в других регионах страны преимущественно влажная. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране плюсовая. На дорогах риск аквапланирования.
Днем ожидается облачная погода. Временами пройдут дожди, в Ярвамаа временами также мокрый снег. Температура воздуха 1–5 градусов тепла. На западе страны и островах ветер сильный, порывами до 22 м/с. Ветер может ломать деревья.