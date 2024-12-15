Непогода приближается к Эстонии: понедельник начнется с метели

Согласно прогнозу, около полуночи в понедельник, 16 декабря, с островов на материковую часть Эстонии быстро распространится сильный снегопад и мокрый снег. Ожидается метель. Видимость будет плохая. Утром на островах и на западной части материка осадки сменятся на дождь. Ожидается гололед.

Южный и юго-восточный ветер усилятся - порывами 17 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии до 21 м/с. Ранним утром с Западной Эстонии ветер сменится на западный и северо-западный - порывами до 18 м/с, на островах и побережье до 25 м/с.

Днем ожидается переменная облачность. Во многих местах снег, мокрый снег, а также дождь. Местами метель, есть риск гололеда. Ветер везде северо-западный, 6-11, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.