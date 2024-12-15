Срочное предупреждение На дорогах Эстонии может быть опасно, из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение

Как передала BNS пресс-служба ведомства, с утра основные и второстепенные дороги преимущественно покрыты снегом или мокрым снегом, в Западной Эстонии - смесью мокрого снега и реагентов. Местами идет снег или дождь, в прибрежных районах порывистый ветер до 20 м/с. Температура поверхности дорог повсеместно ниже нуля, температура воздуха -1...+2°C. На дорогах скользко.

В течение дня в Эстонии сохранится облачная погода, преимущественно снег и мокрый снег, местами метель. Во второй половине дня, начиная с западных регионов, осадки ослабеют, ветер стихнет, температура воздуха опустится до 0...-4°C. Влажные или покрытые мокрым снегом дороги обледенеют, возрастет опасность гололедицы.

Департамент транспорта напомнил, что участники дорожного движения могут сообщать о сложных условиях на дорогах по телефону 1247. Дополнительную информацию о состоянии дорог можно найти на сайте tarktee.ee.

Сильный ветер

Из-за сильного ветра отменены утренние отправления парома Regula на маршруте к острову Сааремаа - в 09.40 из порта Виртсу и 11.05 из порта Куйвасту.

Паром Piret отправляется по расписанию.

Текущую информацию о дальнейших отправлениях парома Regula можно найти на сайте praamid.ee, передала BNS пресс-служба оператора TS Laevad.

Паром Regula заменяет на линии к Сааремаа паром Tõll, который до 16 декабря стоит в Таллинне в доке.