Снегопад с сильным ветром проявят себя и в пятницу

В ночь на пятницу в Эстонии будет преимущественно облачно. Местами небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 0 градусов, на островах и западном побережье от 0 до 3 градусов тепла.