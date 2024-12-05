В ночь на пятницу в Эстонии будет преимущественно облачно. Местами небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер юго-восточный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 0 градусов, на островах и западном побережье от 0 до 3 градусов тепла.
Снегопад с сильным ветром проявят себя и в пятницу
Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер юго-восточный 6-12, на побережье порывами до 16, на островах до 20 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.