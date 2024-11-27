По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и туман. Ветер южных направлений 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха ночью 2-6 градусов тепла.
В четверг в Эстонии будет дождливо, местами туман
Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди, местами туман. Ветер южных направлений 2-7, до полудня на побережье до 10 м/с, вечером ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем 3-6 градусов тепла.