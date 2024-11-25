Синоптики предупреждают: в понедельник ожидаются сильный ветер, ледяной дождь и сложные дорожные условия

По данным Агентства окружающей среды, 24 ноября на островах и в прибрежных районах Западной Эстонии ожидаются юго-восточный и южный ветер с порывами 15-22 м/с, ночью порывы могут достигать 25 м/с. На материковой части Эстонии в вечерние часы порывы достигнут 15-18 м/с.

Около полуночи 25 ноября сильный снег распространился на восток материковой части Эстонии. Агентство окружающей среды предупреждает, что дождь может сопровождаться местами ледяным дождем, что приведет сделает дороги очень скользкими. На западе страны ожидаются дожди.

Ветреная погода сохранится в течение дня. Южный и юго-западный ветер будет достигать порывов до 16 м/с в глубине страны и до 22 м/с в прибрежных районах. Сильный снег, слякоть и дождь сильно осложнят дорожную обстановку, поэтому водителям следует быть предельно внимательными.

Важное предупреждение для участников дорожного движения

По данным Агентства окружающей среды, ледяной дождь, снегопад и сильный ветер осложнят дорожные условия. В некоторых местах град может ухудшить видимость. Рекомендуется избегать поездок в сложных погодных условиях и запастись достаточным временем и терпением.