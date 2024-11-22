Синоптики обещают на выходные легкий мороз и снег

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, по многим регионам снег, на побережье мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 5–12, на побережье порывами до 16 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на побережье мокрый снег, вечером осадков будет меньше. Ветер южный и юго-западный 3-9, порывами 13 м/с, в середине дня на островах и западном побережье ветер сменит направление на западное и северо-западное и усилится до 7-12, порывами 17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье до 3 градусов тепла, днем от нуля до -2, на побережье до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, снег и мокрый снег ожидается преимущественно на побережье. Ветер юго-западный и западный, на побережье северо-западный 3-9, порывами до 15 м/с. Днем ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с, вечером сменит направление на юго-западное и усилится на островах до 9-14, порывами 18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье до 3 градусов тепла, днем от -1 до + 3, на побережье до 5 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачность уплотнится, снег и мокрый снег распространятся с островов по материку в восточном направлении, по многим регионам метель. Утром на западе страны осадки перейдут в дожди. Ветер юго-восточный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с. Днем ожидается облачная с проясненияями погода, дожди, на востоке страны мокрый снег, вечером осадков ожидается меньше. Ветер юго-восточный и южный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 10-15, порывами до 23 м/с, после полудня немного ослабеет. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, на побережье до 3 градусов тепла, к утру потеплеет, днем 2-6, на побережье до 9 градусов тепла.