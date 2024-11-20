В четверг в Эстонии будет бушевать метель

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По многим регионам дожди и мокрый снег, ближе к утру вдали от побережья также снег. На востоке страны ветер юго-восточный и южный, на западе юго-западный и западный, на островах также северо-западный 6-13, порывами до 18, на побережье 11-18, порывами до 26 м/с, утром немного уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 4 градусов тепла.