Департамент предупреждает: ситуация на дорогах может быстро ухудшиться

В Северной и Западной Эстонии дорожное покрытие утром все еще мокрое. Температура воздуха от -1 до +3, а температура у поверхности дорожого полотна от -1 до 2 градусов тепла.

По прогнозу погоды, снег и мокрый снег распространяются с юга на север Эстонии. По многим регионам метели, осложняющие видимость на дорогаах. Дороги становятся заснеженными и скользкими, а условия движения осложняются!

Водителям следует запастись дополнительным временем на поездку, снижать скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Водителям на летней резине рекомендуется отложить поездку, а если нет возможности отложить, необходимо быть предельно внимательным и выбирать соответствующий дорожным условиям вождения стиль.

Участники дорожного движения могут получить информацию об условиях на дорогах, позонив по номеру телефона 1247. Дополнительная информацию о дорожных условиях и ограничениях движения размещена на сайте http://tarktee.ee.