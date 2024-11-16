Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится шторм

По прогнозу метеослужбы, к утру субботы на материковой части усилился юго-западный ветер, порывами 15 м/с, на островах и побережье 19 м/с. Днем юго-западный ветер продолжит усиливаться: на материковой части порывами 16-21 м/с, на побережье - до 25 м/с.

Еще более сильный ветер в Финском заливе: ночью юго-западный ветер был 12-16, с порывами 21 м/с. Сегодня днем скорость ветра составит 14-19, порывами до 27 м/с. Поэтому для Финского залива объявлено погодное предупреждение второго, еще более опасного уровня.

По всей Эстонии объявлено предупреждение первого (желтого) уровня. В Финском заливе - предупреждение второго (оранжевого) уровня. Фото: Служба погоды

Сегодня, 16 ноября, днем местами пройдет дождь. Температура воздуха ​​8-10 градусов тепла.

В воскресенье зона низкого давления дойдет до Ботнического залива: она по-прежнему очень активна и по ее краю по Эстонии пройдут ливни, днем ​​также будет идти мокрый снег. Порывы юго-западного ветра достигнут на материковой части страны 16 м/с, на островах и побережье - 23 м/с. Температура воздуха днем ​​3-8 градусов тепла.

В понедельник низкое давление переместится на финскую Карелию, а на ее юго-западной окраине пройдут сильные дожди и мокрый снег. Ветер ночью еще очень сильный и будет дуть с юго-запада, днем ​​повернет на запад и немного ослабнет. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем ​​2-6 градусов тепла.