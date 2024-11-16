По данным метеослужбы Агентства окружающей среды, в ближайшие дни в Эстонии вновь ожидается сильный ветер. Предупреждение первого уровня передано по всей стране.
Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится шторм
По прогнозу метеослужбы, к утру субботы на материковой части усилился юго-западный ветер, порывами 15 м/с, на островах и побережье 19 м/с. Днем юго-западный ветер продолжит усиливаться: на материковой части порывами 16-21 м/с, на побережье - до 25 м/с.
Еще более сильный ветер в Финском заливе: ночью юго-западный ветер был 12-16, с порывами 21 м/с. Сегодня днем скорость ветра составит 14-19, порывами до 27 м/с. Поэтому для Финского залива объявлено погодное предупреждение второго, еще более опасного уровня.
Сегодня, 16 ноября, днем местами пройдет дождь. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.
В воскресенье зона низкого давления дойдет до Ботнического залива: она по-прежнему очень активна и по ее краю по Эстонии пройдут ливни, днем также будет идти мокрый снег. Порывы юго-западного ветра достигнут на материковой части страны 16 м/с, на островах и побережье - 23 м/с. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.
В понедельник низкое давление переместится на финскую Карелию, а на ее юго-западной окраине пройдут сильные дожди и мокрый снег. Ветер ночью еще очень сильный и будет дуть с юго-запада, днем повернет на запад и немного ослабнет. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.