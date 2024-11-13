По данным Агентства окружающей среды, в ночь четверг в Эстонии ожидается облачная погода, начавшийся на северо-западе страны дождь распространится на юго-восток, на востоке страны утром возможен и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8, в Юго-Восточной Эстонии возможно понижение температуры воздуха до нуля.
Синоптики обещают в четверг мокрый снег и дожди
Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня переменная облачность, по многим регионам дожди, на востоке страны возможен мокрый снег.
Вечером облачность разрядится, осадков ожидается меньше. Ветер юго-западный и западный, на островах северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, на островах 17 м/с. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.