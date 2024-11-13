Синоптики обещают в четверг мокрый снег и дожди

По данным Агентства окружающей среды, в ночь четверг в Эстонии ожидается облачная погода, начавшийся на северо-западе страны дождь распространится на юго-восток, на востоке страны утром возможен и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью 3-8, в Юго-Восточной Эстонии возможно понижение температуры воздуха до нуля.