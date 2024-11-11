По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода. По многим регионам небольшие дожди и туманы. Ветер южный и юго-западный 1-7, на побережье порывами до 11 м/с, на островах и северо-западном побережье утром западный и северо-западный. Температура воздуха 1-5, на побережье до 7 градусов тепла, на востоке страны местами может упасть до 1 градуса мороза.