По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать 9 градусов тепла.
Выходные будут дождливыми и довольно теплыми
В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный 4-11, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-7, на побережье до 9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 5-12, на северном побережье порывами до 16 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 6-9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно. По многим регионам небольшие дожди. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем облачно. По многим регионам небольшие дожди. Ветер переменных направлений 1-6, ближе к вечеру ветер южных направлений на островах до 9 м/с. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.
В ночь на понедельник облачно. По многим регионам небольшие дожди. Ветер южных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 0-5, на побережье до 7 градусов тепла. Днем преимущественно облачность. Местами небольшие дожди. Ветер южных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.