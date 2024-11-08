Выходные будут дождливыми и довольно теплыми

В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Местами туманы. Ветер юго-западный и западный 4-11, на побережье порывами до 14, на северном побережье до 7-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-7, на побережье до 9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 5-12, на северном побережье порывами до 16 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 6-9 градусов тепла.