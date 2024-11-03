В ближайшие дни воздух прогреется до десяти градусов

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, но после полуночи облачность уплотнится, на севере страны пойдут дожди, которые распространятся к югу. На востоке страны возможны мокрый снег и снег. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье 5-12, порывами до 16 м/с.

Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, на востоке дожди, до полудня ожидается и мокрый снег, к вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный и западный, 3-8, порывами до 12, на побережье 5-12, порывами до 16 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -3 до +3, на побережье до 7 градусов тепла, к утру немного потеплеет, днем 3-8, на западе страны до 10 градусов тепла.

В ночь на среду на востоке страны ожидается облачная погода, на западе будет ясно. Местами возможны небольшие дожди. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 4-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-8, днем 7-11 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, 4–10, на побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, после полудня начиная с северо-запада страны облачность разрядится. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на северногм побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 7- 10 градусов тепла.