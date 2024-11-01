Погода ухудшается: на выходных в Эстонии выпадет снег, возможна гололедица

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Пройдут дожди и мокрый снег, на северо-востоке страны также возможен снег. В материковой части страны ветер западный и северо-западный 6-12, порывами до 18, на островах и побережье северо-западный 14-20, порывами до 26, на островах до 30 м/с, утром немного уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица! Днем переменная облачность. По многим регионам мокрый снег и дожди. Ветер северо-западный, в материковой части страны 6-10, порывами до 15, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. На дорогах по-прежнему возможна гололедица!

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность преимущественно на побережье местами дожди и мокрый снег, возможен также снег. Ветер северо-западный 6-12, на побережье порывами до 20 м/с, к утру немного уляжется и сменит направление на западное. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 7 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица! Днем облачность уплотнится. По многим регионам преимущественно дожди, в Вирумаа также мокрый снег. Ветер западный и юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15, во второй половине дня поднимется до 8-13, на побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха 3-9, на островах до 11 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. До полуночи по многим регионам дожди. Ветер сменит направление на северо-западное и поднимется до 7-12, порывами до 17, на побережье 13-18, порывами до 25 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный, 6-11, порывами до 15, на побережье 12-17, порывами до 22 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.