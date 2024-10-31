Завтра Эстонию накроют дожди и сильный ветер

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на пятницу ожидается облачная и дождливая погода. Ветер до полуночи южных направлений 4-9, порывами до 12, на островах и западном побережье юго-западный 6-12, порывами до 18, после полуночи юго-западный и западный 5-10, на юге страны порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 22 м/с. Утром ветер поднимется до 7-12, порывами до 15, на юге страны до 18, в районе Рижского залива до 25 м/с. Температура воздуха 3-9, на островах и западном побережье до 12 градусов тепла, утром немного поднимется.