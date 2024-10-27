Эстонию накроют осадки и сильный ветер: синоптики предупреждают об осторожности на дорогах

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, к утру осадки прекратятся, облачность рассеется. Ветер западных направлений, 3–9, на побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2–8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на побережье до 9 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.

В ночь на среду облачность уплотнится, по многим регионам ожидаются дожди, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами 14, на побережье до 13, порывами до 18 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, к вечеру местами мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами 15, на побережье до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +6, на побережье до 10 градусов тепла, к утру немного потеплееет, днем 8-12 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность и малооблачная погода, кратковременные дожди, возможен и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами 14, на побережье 7–14, порывами до 20 м/с. Днем до полудня ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность уплотнится, дожди распространятся с островов на материк. Ветер западный и юго-западный, 4-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на побережье до 7 градусов тепла, к утру немного потеплееет, днем 4-9 градусов тепла.