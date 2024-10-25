Субботу омрачат дожди

В ночь на субботу переменная облачность. Ближе к утру на острова придут дожди, которые распространятся в материковую часть страны. Ветер юго-западный и южный 2-8, на северном побережье до полуночи порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3-7, на побережье до 11 градусов тепла.